Yatırımcı Merkez’den ‘güçlü adım’ bekliyor

Türk iş dünyası gözünü Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Murat Uysal’a çevirdi. 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez’den güçlü bir faiz indirimi bekleyen iş dünyasının önde gelen isimleri “Bu faizle bir yere gidemeyiz” dediler. İş adamları üzerlerindeki ölü toprağını atarak yatırıma yönelmek için faiz indiriminin mutlaka ‘güçlü’ olmasını istediler. Halen ekonomistlerin faiz indirim beklentisi 250-400 baz puan aralığında değişirken iş dünyası temsilcilerinin indirim tahmini ise 300-500 baz puan arasında şekilleniyor. İş dünyası temsilcileri halen yüzde 24’lük faizin yıl sonuna kadar yüzde 15-17 bandına çekilmesini istiyor. Görüşler şöyle:

Hangi ÜLKEDE BÖYLE FAiZ VAR?

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Bu faiz oranları ile bir yere gidemeyiz. Mutlak suretle düşmesi gerekiyor. Yatırım, üretim ve istihdam için bu şart. Hangi ülkede bu kadar yüksek faiz göreceksiniz? Türkiye gibi üretim ve teknoloji tabanlı büyüme hedefleyen ülkeden bahsediyoruz. Merkez Bankası’nın iş dünyasının taleplerini duyacağını ve bu yönde karar vereceğini umuyoruz. Faiz indirimi demek üretim demek, ihracatta rekabet artışı ve yatırım demek. Ekonomi 4. çeyrekte olumlu sürecin başlayacaktır. Tedbirlerle süreç desteklenecektir. 2020 itibariyle ekonomide ivme gözle görülür hale gelecektir.