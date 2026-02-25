İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8713
  • EURO
    51,8099
  • ALTIN
    7315.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yatırımcılar dikkat! Gram altın yükselişle açıldı
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Gram altın yükselişle açıldı

Altın fiyatları yeni güne artışla başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7 323 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Yatırımcılar dikkat! Gram altın yükselişle açıldı
ABONE OL

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Analistler, ABD'nin mali politikası, ticaret politikası ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını vurgulayan analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.