Yatırımcılardan büyük ilgi gördü! Türkiye küresel bir cazibe merkezi olma yolunda

Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli güvencesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin teknoloji geliştirme kabiliyetinin sadece kalkınma açısından değil, tam bağımsızlık için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Yılmaz, Orta Doğu'da ve ülkenin kuzeyindeki son gelişmelerin de teknolojik bağımsızlığın önemini gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek teknoloji ve katma değeri hedefleyen bir ekonomi politikaları olduğunu dile getirerek, "Sanayide stratejik alanlarda yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümler üzerinde de hep birlikte çalışıyoruz. Yüksek teknoloji odaklı yeni yatırımlar için yeni teşvik mekanizmalarını da devreye alıyoruz." diye konuştu.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile stratejik ve teknolojik yatırımlara uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağladıklarını belirten Yılmaz, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile AR-GE'den seri üretime kadar bütüncül bir destek sistemine sahip olduklarını kaydetti.

Yılmaz, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın duyurulduğunu hatırlatarak, yerli ve yabancı yatırımcıların programa gösterdiği ilginin Türkiye'nin bu alanda küresel yatırımların cazibe odaklarından biri olacağını gösterdiğini söyledi.

"REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMIŞ OLACAĞIZ"

Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolunda ciddi hamleler yapıldığını ancak uzun bir süre gelişim yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde son 20 küsur yıldaysa demir yolları yeniden ülkenin gündemine getirildi. Ülkemiz ilk defa yüksek hızlı trenlerle tanıştı bu dönem. Mevcut hatlarımızda elektrifikasyon, sinyalizasyon yatırımları gerçekleştirildi. Yeni kurumsal, yasal düzenlemelerle sektör yeni bir çerçeveye kavuşmuş oldu. Bütün bunlarla birlikte bugün geldiğimiz noktada demir yollarını en kritik alanlardan biri olarak görüyoruz. Kamuda tasarruf ve verimliliği öngören paketimizi açıkladığımızda da söylemiştik. Bu alan bizim önümüzdeki dönem en öncelikli alanlarımızdan biri. Demir yolu ağımızı daha da geliştirmek, kalitesini arttırmak için her türlü fedakarlığı yapacağız. Özellikle de üretim alanlarıyla pazarlar arasında iltisak hattı dediğimiz demir yolu hatlarını geliştirmek istiyoruz. Bunları önceliklendirmiş durumdayız. Yatırım programımızda da bundan sonraki dönemde bu iltisak hatları üzerinde çok daha hassasiyetle duracağız ve böylece sanayimizin, üretimimizin rekabet gücünü arttıracağız. Lojistik maliyetlerini düşürüp rekabet gücünü arttırmış olacağız. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yılmaz, Aykal Grup'un Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki öncü firmalarından biri olarak bugüne kadar yaptığı yatırımlarla sektöre önemli katkılar sunduğunu belirterek, firmanın yüksek standartları benimsediğini, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel alanda güçlü bir oyuncu olmasında etkili bir rol oynadığını kaydetti.

Aylık en az 10 lokomotif ve 50 vagonun bakımını gerçekleştirme kapasitesine sahip olan tesisin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağını dile getiren Yılmaz, başka ülkelerden buraya vagon ve lokomotiflerin gelerek burada bakım ve onarımdan geçeceğini, bunun ülkeye döviz kazandıracağını ve cari açığı azaltacağını söyledi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz, fabrikada üretilen lokomotif ve vagonların ulusal şebekelerde, üretim tesislerinde ve yüksek güç gerektiren demir yolu taşıtlarında kullanılabileceğini, bu sayede enerji tasarrufu sağlanacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Son yıllarda demir yolu alanında attığımız adımlar Türkiye'nin ulaşım altyapısında büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Demir yolu taşımacılığı hem yolcu hem de yük taşımacılığında stratejik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu sektörde yerli ve milli üretimi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle vagon üretiminde uluslararası standartlarda üretim yapabilen tesisler kurduk ve kapasitemizi her geçen gün genişletiyoruz."

TÜVASAŞ gibi kurumların yerli ve milli tren setleri üretiminde öncü rol üstlendiğini, demir yolu sektöründeki yerli üretim hamlesinin teknolojik gelişimin yanı sıra istihdam açısından da önemli fırsatlar sunduğunu bildiren Yılmaz, açılışı yapılan tesiste çalışan sayısının yakın gelecekte 300'e ulaşacağını ve bu istihdamın nitelikli, teknik yeterliliğe sahip elemanlardan oluşacağını kaydetti.

Yılmaz, demir yolu yatırımlarının, enerji tasarrufu ve çevre dostu taşımacılık hedefleri doğrultusunda da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demir yollarının yaygınlaşması sanayinin karbon ayak izini azaltma ve uluslararası ticarette bu konunun sanayimizin karşısına bir engel olarak çıkarılmasını önleme anlamında da çok kıymetli. Demir yolu taşımacılığını arttırdıkça dünyadaki bu uluslararası karbon düzenlemeleri de sanayimizi olumsuz etkileyemeyecektir. Yerli ve milli teknolojiyle ürettiğimiz vagonlar ve hızlı tren projeleri sayesinde hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CRRC Shandong lisanslı 600 adet yük vagonunun imalat ve montajının Aykal Grup'un sektördeki konumunu daha da güçlendireceğini ve Türkiye'yi uluslararası alanda bir adım daha ileri taşıyacağını söyledi.

Konuşmaların ardından imalat ve montajları Aykal Grup AŞ tarafından, sertifikalandırma tip onay ve tescil işlemleri Certifer Türkiye tarafından gerçekleşecek olan CRRC Shandong Lisanslı 600 yük vagonu için imza töreni gerçekleştirildi ve tesisin açılışı yapıldı.

YILMAZ KIRIKKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açılış töreni öncesinde Kırıkkale'de Valiliği ve Kompozit Mekatronik ve Savunma Sanayi AŞ Fabrikası'nı da ziyaret etti.

Valilikte Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve protokol üyelerince karşılanan Yılmaz, kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle sohbet ederek hediye verdi. Polis tören mangasını selamlayan Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Yılmaz'a, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP İl Başkanı Murat Abalı ile diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

Yılmaz, daha sonra Kompozit Mekatronik ve Savunma Sanayi AŞ Fabrikası'nı da ziyaret etti.