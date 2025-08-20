İSTANBUL 28°C / 18°C
Yatırımcının dikkatine: Altın fiyatları jeopolitik rahatlamayla düşüşe geçti

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:24
Altın fiyatları jeopolitik gerilimin azalması ve doların güçlenmesiyle geriledi. Altının ons fiyatı son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 3 bin 320 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3 bin 397 dolar seviyesindeydi. Ons altının gerilemesiyle serbest piyasada altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürdü.

4 bin 375 lira seviyesinde satılan gram altın geçtiğimiz haftalarda 4 bin 470 lira seviyesinde bulunuyordu.

Serbest piyasada çeyrek altın 7 bin 200 liradan, yarım altın 14 bin 420 liradan, tam altın ise 28 bin 710 liradan satılıyor.

