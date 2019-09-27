''Yatırımcıya kapımız sonuna kadar açık''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde yatırımcılara seslendi. ABD’nin almayı planladığı yeni önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulmasını isteyen Erdoğan ABD’li yatırımcıları da Türkiye’ye davet etti. Erdoğan Tüm kurumların yatırımcılara gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirterek “Kapımız sonuna kadar açık” dedi.

TAVİZ VERMEYİZ

Türkiye’nin demokrasinin gereklerinden ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin daha fazla doğrudan yatırım çekmesi için, uluslararası yatırımcıların güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa’ya, Kafkaslar’a, Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya erişimi olan istikrarlı bir ekonomik, ticari çıkış yolu olduğunu dile getirdi. Türk Hava Yollarının 125 ülke, 313 şehir ve 316 havaalanına uçarak dünyanın en çok ülke ve dış hat noktasına uçan hava yolu olduğunu anlatan Erdoğan, geçen yıl ilk etabı açılan İstanbul Havalimanı ve diğer mega yatırımlarla Türkiye’nin çok daha stratejik bir konuma geldiğini vurguladı. Türkiye’nin genç ve nitelikli nüfusuyla ciddi iş gücü potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Karşımızdaki fotoğraf ülkemizde güzel bir yatırım ortamının ve çok büyük fırsatların bulunduğunu gösteriyor. Hemen her gün yatırım yapmak isteyen uluslararası firmaları ülkemizde misafir ediyoruz. Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla kendilerine her türlü desteği sağlıyoruz. Amerikan firmalarının uluslararası yatırımları teşvikler konusunda sağladığımız kolaylıklardan istifade etmesini istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapacak, katma değer oluşturacak ve istihdam sağlayacak herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. İki ortak ve müttefik olarak ilişkilerimizin tarihi seyrine yakışır şekilde hareket etmemiz halinde ekonomi dahil ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinde parlak bir geleceğin bizi beklediğine doğrusu inanıyorum.”

Son 17 yılda Amerika’dan Türkiye’ye 12 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleştiğini belirten Erdoğan, bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika’daki yatırımlarının da 5 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.