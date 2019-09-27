''Yatırımcıya kapımız sonuna kadar açık''
New York’ta düzenlenen Yatırım Konferansı’nda konuşan Başkan Erdoğan ABD’nin almayı planladığı yeni önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulmasını istedi. Erdoğan ABD’li yatırımcılara da “Her türlü desteği veriyoruz. Kapımız sonuna kadar açık” diye seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde yatırımcılara seslendi. ABD’nin almayı planladığı yeni önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulmasını isteyen Erdoğan ABD’li yatırımcıları da Türkiye’ye davet etti. Erdoğan Tüm kurumların yatırımcılara gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirterek “Kapımız sonuna kadar açık” dedi.
TAVİZ VERMEYİZ
Türkiye’nin demokrasinin gereklerinden ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin daha fazla doğrudan yatırım çekmesi için, uluslararası yatırımcıların güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa’ya, Kafkaslar’a, Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya erişimi olan istikrarlı bir ekonomik, ticari çıkış yolu olduğunu dile getirdi. Türk Hava Yollarının 125 ülke, 313 şehir ve 316 havaalanına uçarak dünyanın en çok ülke ve dış hat noktasına uçan hava yolu olduğunu anlatan Erdoğan, geçen yıl ilk etabı açılan İstanbul Havalimanı ve diğer mega yatırımlarla Türkiye’nin çok daha stratejik bir konuma geldiğini vurguladı. Türkiye’nin genç ve nitelikli nüfusuyla ciddi iş gücü potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Karşımızdaki fotoğraf ülkemizde güzel bir yatırım ortamının ve çok büyük fırsatların bulunduğunu gösteriyor. Hemen her gün yatırım yapmak isteyen uluslararası firmaları ülkemizde misafir ediyoruz. Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla kendilerine her türlü desteği sağlıyoruz. Amerikan firmalarının uluslararası yatırımları teşvikler konusunda sağladığımız kolaylıklardan istifade etmesini istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapacak, katma değer oluşturacak ve istihdam sağlayacak herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. İki ortak ve müttefik olarak ilişkilerimizin tarihi seyrine yakışır şekilde hareket etmemiz halinde ekonomi dahil ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinde parlak bir geleceğin bizi beklediğine doğrusu inanıyorum.”
Son 17 yılda Amerika’dan Türkiye’ye 12 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleştiğini belirten Erdoğan, bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika’daki yatırımlarının da 5 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.
Ekonomi son derece güçlü ve sağlıklı
Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türk ekonomisiyle ilgili kasıtlı, ön yargılı, mevcut durumu resmetmekten ziyade temennileri dillendiren bir kampanya sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, “Halbuki, Türkiye küresel ekonomideki daralmaya, etrafındaki siyasi, güvenlik ve insani krizlere rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor. Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. Yıllarca ekonominin yumuşak karnı cari açık sorununu da önemli oranda çözdük” dedi.
Çelikte ek vergi kararından geri dönülmeli
ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine hızla ulaşılabileceğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz. ABD’nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır.
Ayrıca ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu, yıllara dayalı. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum. Böyle bir anlaşma, öncelikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanında anlaşma, üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine de imkan sağlayacaktır.”
Sıkıntılı süreci aşıyoruz
Türkİye ve ABD arasında stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Son dönemde de Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği süreci hep birlikte yaşadık ancak değerli dostum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz.”
‘Türkiye yatırımcılar için güvenli liman’
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürdüğünü söyledi. Albayrak, Yeni Ekonomik Program’ın başarılı şekilde uygulanması ile faiz oranları ve enflasyon oranlarında gelişme belirtileri olduğunu dile getirerek “Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı bir şekilde önlediğimizi söyleyebilirim” diye konuştu. Özellikle reel sektör ve piyasa üzerinde bu saldırıların olası yan etkilerini azaltmak için karşı önlemler alındığını ifade eden Albayrak, “Tüm kalbimle söyleyebilirim ki Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir” şeklinde konuştu.
Dengesiz bir dönemde reel sektör ile bir arada durduklarını dile getiren Albayrak, kredi masraflarını aşağı çekmede en iyimser beklentilerin de ötesinde ilerleme kaydettiklerini vurguladı. Albayrak, “Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye halen yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor” dedi. Türkiye’nin her zaman kazan-kazan zihniyetine sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, “Küresel barış ve istikrarı destekleyen tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Albayrak “Şimdi ticari ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. ABD ile iki ülke liderinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaya kararlıyız. Tüm konularda samimi ve yapıcı diyaloğa açığız” dedi.
Pekcan: Ticareti güçlendireceğiz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade ederek “Ticareti güçlendireceğiz” dedi. İkili ilişkilerde yatırım ile ticaretin eşit ölçüde önemli olduğunu belirten Pekcan, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önemine vurgu yaptı. Küresel ekonominin korumacı politikalardan dolayı zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Pekcan, “ABD yönetiminin uyguladığı bu engeller konusunda kaygılarımızı ifade etmeye devam ediyoruz. İhracatımızın neredeyse yüzde 40’ı ticari tedbirlere takılıyor. Bu negatif ticari tedbirlerin risk ve zararlarını karar vericilere anlatma konusunda özel sektöre büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.
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