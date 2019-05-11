Yatırımcıya 'özel' destek
Seçim sonrası yatırım atağına geçildi, 5 şehirde 6 özel endüstri bölgesi kuruldu. ‘Sıfır bürokrasi’ ve teşviklerle gerçekleşecek 3.7 milyar dolarlık yeni yatırımla 49 bin işçiye istihdam sağlanacak.
Geçen yıl Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilen İzmir-Aliağa’daki Star Rafinerisi’nin ardından 5 şehirde 6 bölgeye daha aynı statü verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu bölgelerdeki yatırımlara ‘sıfır bürokrasi’ ve ‘özel destek’ uygulanacak. Söz konusu bölgelerde toplam yatırım tutarının 3.7 milyar dolar olması planlandı.Bu bölgelerin cari açığın azaltılmasına yıllık 1.7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Varank “Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliğimiz. Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Yatırım iştahındaki bu artış, inşallah istihdamda da güçlü bir şekilde kendini gösterecek. Seçim sonrası dönemin güzel haberlerinin yatırım ve üretim cephesinden gelmesi bizi sevindiriyor. İcracı ve reformcu bir bakanlık olarak var gücümüzle reel sektörümüzün yanındayız.”
SIFIR BÜROKRASİ
Varank, bu bölgelerin kurulması aşamasında devletin kasasından tek bir kuruşun dahi harcanmadığına dikkati çekerek, bakanlık olarak temel rollerinin bürokrasiyi sıfırlamak olduğunu bildirdi. Özel endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuruluş olduğuna işaret eden Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. Varank, amaçlarının aynı zamanda teknolojik dönüşümünü gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları teşvik etmek olduğunu kaydetti.
YÜZDE 95 YENİ YATIRIM
İlan edilen 6 özel endüstri bölgesinde yapılacak toplam yatırım miktarının 3.7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, “Bu tutarın yüzde 95’i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak her türlü üretken yatırımın yanında olacağız” dedi.
Hangi tesisler kurulacak?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bursa’da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirecek.
İstanbul’da faaliyet gösterecek TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri farklı sektörlerde 1.9 milyar dolara 191 üretim tesisi kurulacak. Bölge 30 bin kişiye iş sağlayacak. Bölgeye yerli yatırımcıların yanı sıra Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yabancılardan yoğun talep geldiği belirtiliyor.
Mardin’deki Eti Bakır Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Bölgede 1.500 kişi çalışacak.
Yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZ-AR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi de İstanbul’da üretime katkı sağlayacak. Bölge 15 bin kişilik istihdam artışı sağlayacak.
Albayrak AŞ’ye ait Balıkesir’deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor. Tesisin bin 500 kişilik istihdam oluşturacak.
İzmir’de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait münferit yatırım yerinde vasıflı çelik ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatırım tutarı 450 milyon dolar olan projeyle cari açığın azaltılmasına 327 milyon dolarlık katkı sunulması ve bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.
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