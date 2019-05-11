Yatırımcıya 'özel' destek

Geçen yıl Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilen İzmir-Aliağa’daki Star Rafinerisi’nin ardından 5 şehirde 6 bölgeye daha aynı statü verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu bölgelerdeki yatırımlara ‘sıfır bürokrasi’ ve ‘özel destek’ uygulanacak. Söz konusu bölgelerde toplam yatırım tutarının 3.7 milyar dolar olması planlandı.Bu bölgelerin cari açığın azaltılmasına yıllık 1.7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Varank “Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliğimiz. Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Yatırım iştahındaki bu artış, inşallah istihdamda da güçlü bir şekilde kendini gösterecek. Seçim sonrası dönemin güzel haberlerinin yatırım ve üretim cephesinden gelmesi bizi sevindiriyor. İcracı ve reformcu bir bakanlık olarak var gücümüzle reel sektörümüzün yanındayız.”

SIFIR BÜROKRASİ

Varank, bu bölgelerin kurulması aşamasında devletin kasasından tek bir kuruşun dahi harcanmadığına dikkati çekerek, bakanlık olarak temel rollerinin bürokrasiyi sıfırlamak olduğunu bildirdi. Özel endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuruluş olduğuna işaret eden Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. Varank, amaçlarının aynı zamanda teknolojik dönüşümünü gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları teşvik etmek olduğunu kaydetti.

YÜZDE 95 YENİ YATIRIM

İlan edilen 6 özel endüstri bölgesinde yapılacak toplam yatırım miktarının 3.7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, “Bu tutarın yüzde 95’i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak her türlü üretken yatırımın yanında olacağız” dedi.