Yatırımı artırmaya hazırlanıyorlar: Türkiye'nin potansiyelinin farkındayız

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, AA muhabirine, ülkede ikinci yılını dolduran şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, dünyanın lider kripto borsası olmanın yeni alanlara ve yeni potansiyel bölgelere açılım yapmalarını, en önemli ülkelerden biri konumunda olan Türkiye'de kullanıcılarla buluşmalarını sağladığını söyledi.

Kendilerini yalnızca lider kripto borsası olarak görmediklerini vurgulayan Dönmez, aynı zamanda blok zincir (blockchain) ekosistemi başta olmak üzere teknolojik inovasyon konularının da önünü açtıklarını, burada da lokomotif bir güç konumunda olduklarını düşündüğünü bildirdi. Dönmez, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz yıldan bu yana istihdamda 200 kattan fazla büyüme gösterdik. Özellikle son 2 yılda Türkiye'de de istihdamımızı önemli ölçüde artırdık. İnsan kaynağı anlamında ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Binance Türkiye olarak kullanıcılarımızın bize duyduğu güven ve gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bizim için kullanıcılarımız, yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Faaliyete geçtiğimiz ilk günden beri onların güvenliği bizim için en önemli öncelik. Bu yüzden de en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosistemi içinde ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Güven endeksli çalışmalarımıza daha da ivme kazandırarak Türkiye'deki etkimizi daha çok artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde önümüzdeki yıl içinde çeşitli projeler ve iş birlikleri ile kullanıcılarımızın deneyimini daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz."

Ekonomik kırılmanın gerçekleştiği, global piyasalarda neredeyse her alanda istihdam verilerinin düşüşe geçtiği bir ortamda Binance Türkiye ekibi olarak ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini dile getiren Dönmez, "Bizim en önemli farkımız insan kaynaklarımıza verdiğimiz önem ve gücümüzü artıracak yetenekli adayları bünyemize katma noktasındaki kararlılığımız. Türkiye'de web3 ve kripto konuları başta olmak üzere finansal geleceğin teknolojilerini geniş kitlelere anlatmak istiyoruz. Sektörün lideri olarak, toplumun eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik. Bu yönde özellikle tüm Türkiye ekibi olarak yoğun bir gayret içindeyiz." dedi.

- "POTANSİYELİN FARKINDAYIZ, YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ"



Türkiye'de blok zincir ekosistemini daha iyi anlatabilmek ve burada gerçekleştirdikleri faaliyetleri doğru aktarabilmek adına devlet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Dönmez, "Kendimizi doğru anlatmak adına sunulan fırsat ve destekler için teşekkür ediyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'nin, Binance Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile temmuz ayındaki görüşmesi ve bu görüşmede çıkan fikir alışverişleri çok değerliydi. Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi blockchain alanında da diğer ülkelere örnek olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız analizlere bakıldığında, dünyada en çok kullanıcıya sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğu açık ve net bir şekilde önümüzde duruyor. Bu sebeple potansiyel etkinin de farkında olarak, yatırımlarımızı, çalışmalarımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Geleceğin, teknoloji, blok zincir, web3 gibi kavramları anlamaktan geçtiğini belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim görevimiz bu tür konuları anlatarak farkındalıkları artırmak. Türkiye'nin de zaten yeni teknolojik gelişmelere açık olduğunu ve kullanıcılarımızın bu konseptleri anladıklarını gözlemliyoruz. Binance Akademimiz aracılığıyla kripto ve blockchain konusundaki farkındalığı artırmak, bu teknolojileri en anlaşılır ve doğru şekilde Türk toplumuna anlatmak için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

- "ÖNCELİĞİMİZ KULLANICI GÜVENLİĞİ"



Kripto para piyasalarına yönelik güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mücahit Dönmez, birincil önceliklerinin kullanıcı güvenliği olduğunu dile getirdi.

Dönmez, kullanıcı güvenliği için belki de bugüne kadar olmayan inovatif çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kripto ekosisteminde güvenlik ne kadar merkezde olursa o kadar güçlü olursunuz. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki Binance Türkiye olarak kullanıcı güvenliğinin en üst seviyede sağlanması konusunda da liderliği elimizde tutuyoruz. Bu yüzden de yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en çok güvendiği ve kullandığı kripto borsasıyız. Binance, küresel olarak faaliyet gösteren yaklaşık 500 üyeden oluşan güçlü bir güvenlik ve uyumluluk ekibine sahip. Eski kanun uygulayıcıları ve düzenleyicileri işe almanın yanı sıra Chainalysis gibi dış ortaklarla da birlikte çalışarak güvenlik ekibimizi sektörde lider yapıyoruz. Yasal otoritelerden düzenli olarak aldığımız talep ve geri bildirimlerin yanı sıra kendimizin de tespit ettiği kritik konular üzerinde bu otoritelerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Binance olarak kamu-özel sektör ve The National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) ile sürdürdüğümüz iş birliklerinden gurur duyuyoruz. Yasal otoritelerin bize her zaman ulaşabileceklerini bilmelerini, onlara yardımcı olmaktan ve birlikte dayanışma içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğumuzu buradan vurgulamak isterim."

- "DOLANDIRICILIĞA KARŞI YASAL OTORİTELERLE DİRSEK DİRSEĞE ÇALIŞIYORUZ"



Mücahit Dönmez, amaçlarının, kötü amaçlı kişileri tespit edip caydırarak blok zincirini tüm kullanıcılar için güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

Dolandırıcılık faaliyetinde şüphelenilen hesapları takip etmek için her gün yasal otoritelerle dirsek dirseğe çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"Sınıfının en iyi güvenlik uzmanlarından oluşan ekibimiz, tüketicileri korumak ve güvenli bir kripto ekosistemi sağlamak için tasarlanmış son teknoloji güvenlik protokolleri geliştirir. Kendi araştırmalarımızı başlatarak, Binance Akademimiz içinde yer alan kripto eğitimimizle, kullanıcıları korumak için en iyi kanun uygulayıcı kurumlarla çalışarak, güvenlik ve uyumluluk konusunda sektöre öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Kripto para biriminde tanık olduğumuz suç faaliyetlerinin çoğu, fiat para biriminde denenen şemaları yansıtıyor. Bununla birlikte, halka açık blok zinciri kaydı (zincir içi analitik), platformun fon kaynağı konusunda geleneksel finansal kurumlara göre daha fazla şeffaflığa sahip olduğu ve izlemeyi kolaylaştırdığı anlamına geliyor. Suç işlenmeden önce suç faaliyetlerini tespit etmeyi ve fonları dondurmayı amaçlıyoruz."