Yatırımlar artıyor: Hedef yerli üretimle ithalatı sıfırlamak...

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:41

Yüzer, AA muhabirine, orman teşkilatı olarak bir yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini, bir yandan da orman köylülerini bulunduğu yerde kalkındırarak gelir seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de ceviz yetiştiriciliği olduğunu aktaran Yüzer, kırsal kesimdeki insanlara çok düşük bedelle arazi tahsisi yapıldığını, ceviz üretmeleri için teşvikler verildiğini ifade etti.

- "TÜKETİLEN ÜRÜNLERİN YERLİ KAYNAKLARIMIZDAN OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

Bozuk orman alanlarında da ceviz yetiştiriciliğine ağırlık verildiğini aktaran Yüzer, şunları kaydetti:

"Ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada olmamıza rağmen ithal etmekteyiz. Çalışmalarımızla dövizin dışarıya gitmesini engellemek istiyoruz. Tüketilen ürünlerin yerli kaynaklarımızdan olmasını arzu ediyoruz. Ülkemizde tüketilen cevizin yüzde 80'i Türkiye'de üretiliyor. Hedefimiz 2023 sonu geldiğinde ceviz ithalatını sıfırlamak. Mevcut ceviz ağacı varlıklarına baktığımızda bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz."

- "YERLİ IRKLARIMIZIN ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Yüzer, cevizde çok farklı çeşitler bulunduğunu, üreticilerin birim alanda en fazla ürünü alabileceği çeşidi dikmek istediğini dile getirdi.

Son zamanlarda yabancı ırkların üretiminin de arttığına işaret eden Yüzer, "Yerli ırklarımızın tadı ve lezzeti bir başka. Birim alandan daha fazla üretim yapmak için yabancı ırklar tercih ediliyor ama yerli ırklarımızın üretiminin artırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.