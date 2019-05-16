Yatırımları artıracak teklif Meclis’e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, “Teklifte turizm yatırımlarının hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemeler var” dedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Teklifin 12 maddeden oluştuğunu belirten Muş, turizm yatırımlarının hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemelerin olduğunu kaydetti. Teklifte, yatırımcının bürokrasiyle geçirdiği zamanın azaltılmasını ve girişimin hızlı şekilde yatırıma dönüşmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yer aldığını dile getiren Muş, “Turizm bizim çok önemsediğimiz bir alan. Cari açığın kapatılması, Türkiye’ye döviz kazandırılması konusunda önemli sektörlerimizden biri. Turizm sektörü, dünyada da söz sahibi olduğumuz bir sektör” dedi.

Daha fazla yatırım çekmeye ve gelen yatırımcının bürokrasi içindeki işlerinin hızlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacağını söyleyen Muş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen Hazineye ait taşınmazlarda Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı tahsislerin iki ay içinde tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.