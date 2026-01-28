Bir dizi program için Aksaray'a gelen Uraloğlu, bir otelde düzenlenen "STK ve İş Dünyası Buluşma Toplantısı"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli ve ülke sevdalısı kadrolarla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Yürüttükleri "Terörsüz Türkiye" sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bu 10-15 günlük süreçte hep beraber gördüklerini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bazen eleştirilerle karşılaşıyoruz. İyi niyetli olup da görülen bir yanlışı eleştirene hiç diyeceğimiz bir şey yok. Dinleriz, varsa gereğini yaparız. Genel anlamda süreci nasıl sabote ederiz, rayından çıkarırız gayretleri olduğunu görüyoruz. Terörün ülkemize çıkardığı kabaca 2,5 trilyon dolarlık fatura var. Bu paranın 3'te 1 ile 2053 yılında öngördüğümüz Türkiye'nin ulaştırma altyapısını bugünden inşa etmiş olurduk. Bu paranın büyüklüğü o kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin almış olduğu ciddi bir inisiyatif var. Dolayısıyla bu süreci sekteye uğratmak isteyenlere biz asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yolumuza net bir şekilde devam edeceğiz. Her adımda birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirerek devam edeceğiz. Ne içerden ne de dışarıdan gelen hiçbir engel bizi bu yolumuzdan alamayacak. Biz bir, beraber, kardeş olduğumuz müddetçe dili, dini ve ırkı ne olduğundan bağımsız yani yaratılanı yaratandan ötürü sevmek yaklaşımıyla ülkemizi sevmeye ve hizmet etmeye gayret ediyoruz."

"BUGÜN 30 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİK VE 77 İLİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Teröre harcananın bunun neredeyse 8-10 katına yakın olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yani büyüklüğü biraz anlama adına da söylemek istiyorum. Biz o süreçlerde Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne kadar dünyanın gözdesi olan İstanbul Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu yine sizin yakından takip ettiğiniz kullandığınız Ankara-Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bakın 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı ve 6 ile birbirine bağlıydı. Bugün 30 bin kilometreyi geçtik ve 77 ilimizi birbirine bağladık." diye konuştu.

"BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇABİLEN BİR TÜRKİYE VAR"

Uraloğlu, 11 bin kilometre olan demir yolu ağını sil baştan yenileyerek elektrikli sinyalli hale getirdiklerini belirtti.

2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu inşa ederek Avrupa'da 6. hızlı demir yolu işleten ülke durumuna geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki aktif havalimanı sayısı 26'ydı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Yine denizcilikte bizim ticaret filomuz ilk defa ilk 10'a girdi. Yine bakın sizlerin yetiştirdiği evlatlarla, mühendislerle yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A'yı ürettik ve geçen sene hizmete aldık. Şimdi yolda 7A var. O bilgi birikimimizle inşallah 7A'yı üreteceğiz onun çalışmalarına başladık. Yine bütün insanımızın hayatını kolaylaştıracak olan 5G ihalesini yaptık 1 Nisan'da ülke genelinde kapsamasını başlatacağız. İki yıl içerisinde bütün ülkeyi kapsamış olacağız. Tabii sadece Türkiye'nin içini düşünmüyoruz. Bakın biz koridorların geçtiği kilit bir noktada olan bir ülkeyiz. Orta koridorun en önemli ülkelerinden birisiyiz. Çin'den çıkan bir yükün Londra'ya kadar ulaşması noktasında deniz yoluyla Süveyş Kanalı'ndan 35 günde, Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde olan bir yolculuk var. Orta koridordan demir yoluyla bu sadece 18 günde tamamlanabiliyor. Bakü-Tiflis-Kars hattını bitirmiştik, şimdi inşallah Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üstünden geçecek olan hattın ihalesini bu sene yapacağız ve Zengezur Koridoru'nun ihalesini yaptık bitirdiğimizde Türk dünyasına da oradan en kısa yoldan uzanmış olacağız."