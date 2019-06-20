Yavuz yola çıktı ilk hedef Karpaz

Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisi ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürerken ikinci sondaj gemisi Yavuz dün törenle yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı törenle uğurlanan Yavuz’un rotası, Kıbrıs’ın doğusundaki Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusu olacak. Sondaj ise temmuzda başlayacak.

KARARLILIK MESAJI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melihhan Bilgin’in katıldığı törende konuşan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek “Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını sorgulayanların hem tarihten hem de hukuktan bihaber olduklarını ifade eden Dönmez, “Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez” diye konuştu. Dönmez, Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC’nin TPAO’nun verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Türkiye’nin kıta sahanlığıyla ilgili tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve BM nezdinde kayda geçirdiğini kaydeden Dönmez “Rum Kesimi’nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmalarının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki, Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin, kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha gösterecek. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır, Türkiye’nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz’de, gün gelecek Karadeniz’de.”

AKTÖRLERİ UYARIYORUZ

Dönmez “Buradan özellikle, Rum Kesimi ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın” uyarısında bulundu. Dönmez, daha sonra alanda bulunan yetkililerle Yavuz sondaj gemisini uğurladı.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, Doğu Akdeniz’de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yavuz, Kıbrıs’ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek” dedi.