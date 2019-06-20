Yavuz yola çıktı ilk hedef Karpaz
Türkiye’nin 2. sondaj gemisi Yavuz dün Akdeniz’e açıldı. Rotası Karpaz olan gemiyi uğurlayan Bakan Dönmez, Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.
Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisi ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürerken ikinci sondaj gemisi Yavuz dün törenle yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı törenle uğurlanan Yavuz’un rotası, Kıbrıs’ın doğusundaki Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusu olacak. Sondaj ise temmuzda başlayacak.
KARARLILIK MESAJI
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melihhan Bilgin’in katıldığı törende konuşan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek “Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak” dedi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını sorgulayanların hem tarihten hem de hukuktan bihaber olduklarını ifade eden Dönmez, “Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez” diye konuştu. Dönmez, Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC’nin TPAO’nun verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Türkiye’nin kıta sahanlığıyla ilgili tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve BM nezdinde kayda geçirdiğini kaydeden Dönmez “Rum Kesimi’nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmalarının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki, Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin, kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha gösterecek. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır, Türkiye’nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz’de, gün gelecek Karadeniz’de.”
AKTÖRLERİ UYARIYORUZ
Dönmez “Buradan özellikle, Rum Kesimi ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın” uyarısında bulundu. Dönmez, daha sonra alanda bulunan yetkililerle Yavuz sondaj gemisini uğurladı.
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, Doğu Akdeniz’de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yavuz, Kıbrıs’ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek” dedi.
DONANMA KORUYACAK
Yavuz’a Akdeniz’deki seyri sırasında TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek. Yavuz ve Fatih gemisinin özelliklerine sahip dünyada 16 tane var, ikisi Türkiye’de. Yavuz’un 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Gemide ‘Dynamic Positioning’ sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip. Fatih sondaj gemisi, 1 ayı aşkın bir süredir bölgede sondaj çalışmalarını sürüyor. Fatih, deniz tabanının altında 3 bin metreye kadar indi.
Erdoğan: Müjdeli haberler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilovası’ndaki Belde Limanı’nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı’nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi. Mesajında, bugün Doğu Akdeniz’e uğurlanan Yavuz gemisine ve mürettabatına üstlendikleri tarihi görevde başarılar dileyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC’nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti. Erdoğan, uluslararası hukuktan doğan bu hakların korunmasının garantör üç ülkeden biri olan Türkiye’nin de öncelikli görevi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de çıkarlarını savunmayı sürdürecektir. Uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye’nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun diyerek, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”
Albayrak: Bahtı açık olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yavuz’ sondaj gemisinin, yola çıkması dolayısıyla Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında “Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih’ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz’e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun” dedi.
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