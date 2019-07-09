Yaylada yıkım için ilk adım

Türkiye’de imar barışı ile 31 Aralık 2017’den önceki kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama kapsamında, Karadeniz yaylalarındaki mera alanlarına inşa edilen kaçak yapılar için başvuruda bulunan ve yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen uyarıda, ‘Mera Kanunu’ kapsamındaki alanlara müdahaleleri çoğaltacak yapı kayıt belgelerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceği duyuruldu. Mera alanlarında inşa edilen yapılar ve yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilerek, alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı.

300’Ü İPTAL EDİLDİ

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan, 4342 sayılı ‘Mera Kanunu’nun 4’üncü maddesi hatırlatılarak, buralara inşa edilen yapıların ‘işgal’ ve ‘tecavüz’ olarak değerlendirileceğine yer verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de ‘imar barışı’ kapsamında, 31 Aralık 2017’den önceki yapılar için verilen yapı kayıt belgelerini incelemeye aldı. Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilerek, alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı. Trabzon’da, ilk tespitlere göre, yaklaşık 300 yapı kayıt belgesi iptal edildi.

DOĞAL SİT ALANLARI

İncelemeler, sürdürülürken, iptal sayısının artması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını belirterek, şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, “Yeni yapıları eski gibi gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şu an 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine geliri olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz” dedi.

EV SAHİPLERİ ÖFKELİ

Mera alanında yapısı olan Ali Osman Bektaş, 100 yıldır araziyi kullandıklarını dile getirerek, “Ben bu mera alanını kullanıyorum. Devletin gelip de yıllar sonra bunu elimizden alma hakkı olmamalı. Bu alanlarımıza çeşitli vergilerin çıkarılması, bizden para talep edilmesi olmamalı. Burası bizim mirastan kalan hakkımız” dedi. Bölge sakinlerinden Temel Arslan ise “Yapılan işlerde kurumlar birbirinden habersiz hareket ediyor gibi. Bu kadar millet dünyalarca para yatırdı, imar affı için” diye konuştu.

Lokman Bektaş da “Bakanlık buraya ‘Ev yapamazsınız’ diyor. Dedelerimizden beri burası bizde. Biz yıllardır burada yaylacılık yapıyoruz” dedi.