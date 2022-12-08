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Ekonomi

Yazılımı ASELSAN imzalı! Türkiye'nin en hızlısı için geri sayım başladı: Süre dakikalara inecek

İstanbul Havalimanı metro hattı açılış için gün sayıyor. Hat, Türkiye'nin saatte 120 kilometre hız yapabilen 'en hızlı metrosu' olacak. Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek. Metronun sinyalizasyon sistemi yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirildi. Açıldığında Türkiye'de yerli sinyalizasyon yazılımı kullanılan ilk metro hattı olacak.

TRT Haber8 Aralık 2022 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Yazılımı ASELSAN imzalı! Türkiye'nin en hızlısı için geri sayım başladı: Süre dakikalara inecek
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İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattında sona gelindi.

Hattın açılışı için günler sayılırken TRT Haber, metronun test sürüşüne katıldı.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

4 ilçeyi birbirine bağlayan 37,5 kilometrelik metro hattı 9 istasyondan (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-2, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali) oluşuyor.

Hatta günde 600 bine kadar yolcu taşınabilecek. Seyahat süresinden büyük tasarruf sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek.

METRO İLE YOLCULUK SÜRELERİ KISALACAK

Hat tamamlandığında Taksim'den İstanbul Havalimanı'na 41 dakikada ulaşılabilecek. Yolculuk 4. Levent'ten 35 dakika, Tekstilkent'ten ise 45 dakika sürecek.

Göktürk'ten Mahmutbey'e 38 dakika, Taksim'den Göktürk'e 26 dakika sürecek.

Metro istasyonlarında da son çalışmalar yapılıyor. 122 yürüyen merdiven ve 45 asansörün montajı tamamlandı.

YERLİ SİNYALİZASYON YAZILIMI KULLANILAN İLK METRO HATTI

Metronun sinyalizasyon sistemi yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirildi.

Açıldığında Türkiye'de yerli sinyalizasyon yazılımı kullanılan ilk metro hattı olacak.

Araç gövdesinden klima sistemine, koltuklardan sürücü kabinine kadar İstanbul Havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60...

Kağıthane-Havalimanı kesiminin sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açılacak. Gayrettepe- Kağıthane arasının ise 2023 yılı nisan ayı itibarıyla açılması bekleniyor.

  • ASELSAN
  • İstanbul Havalimanı metro hattı
  • yerli yazılım

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