YEKAV Yeşil Finansman Zirvesi 20 Şubat'ta

20 Şubat tarihinde gerçekleşecek zirvede akademisyenler, kamu yöneticileri, yerel ve uluslararası finans kuruluşları, ve birçok farklı sektör temsilcilerinden oluşan katılımcılar Yeşil Finans'ın bugününü ve geleceğini konuşacak.

Zirve'nin açılış konuşmasını YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar gerçekleştirecek.

Zirve kapsamında Uluslararası Yeşil Finans ekosisteminin önemli paydaşları finansman değer zincirinin kritik aşamalarını değerlendirecek.

Özellikle uluslararası sürdürülebilir finansmana erişim konularında; yatırım bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ESG denetim şirketleri ve sermaye piyasaları kurumlarının görüşlerine yer verilecek. Zirveye Londra'daki yatırım bankalarından JP Morgan, İrlanda Euronext Borsası, Fitch Ratings tarafından da katılım sağlanacak ve yeşil finans değer zincirinin aşamaları değerlendirilecek.

Türkiye şirketlerinin yurtdışında yeşil finansmana erişim konularında izleyeceği yol haritası ve kurumsal gelişim alanları uluslararası mevzuat ve kurallar çerçevesinde ele alınacak.

Zirvenin en önemli özelliği farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirmesi ve yeşil finans konularına bütünsel bir bakış açısını sunmasıdır.

İşte programın detayları...

10.00 Saygı Duruşu-İstiklal Marşı- Açılış Konuşması

YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı- Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

10.20 – 11.00 Yeşil Dönüşümün Gelecekteki Politik Görünümü Konuşması ve Sunumu

İbrahim Ömer Gönül- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Göksel Aşan- Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı

11.00 – 11.15 Kahve Molası

I. Panel Açılış Konuşması

Prof. Dr. Halil Hasar- İklim Değişikliği Başkanı (11.15)

Paneller

I. Türkiye'de Yeşil Finansın Gelişimi- Hedefler, Ödevler, Kazanımlar, Sorunlar (11.30-12:30)

Moderatör: Prof. Dr. Erdem Görgün (11.30-12.30)

* Osman Dinçbaş- Hazine ve Maliye Eski Bakan Yardımcısı

* Seçil Yıldız – TKYB Genel Müdürü Yardımcısı

* Mehrali Ecer- İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı

* Burak Oğuz- Partner-Consulta

* Elif Gökçe Öz- Brüksel AB Daimi Temsilciliği

* Murat Sungur Bursa- Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı

Moderatörler tarafından plaket takdimi

Öğle Yemeği (12.30-13.30)

İkinci oturum Açılış Konuşması

Etkin Özen-Dünya Bankası Kıdemli Program Temsilcisi (13.30)

II. Oturum: Uluslararası Sermaye Piyasalarına Erişim ve ESG Finansmanı (13.50-15.20)

Moderatör: Melih Yalçın (13.50-15.20)

* Ahmet Berkmen - JP Morgan Londra

* Aditya George - Head of Sustainable Finance for CEEMEA DCM; JP Morgan

* Paul Andrews -Euronext Dublin Stock Market

* Enrico Tessadro – Sustainalytics

* Ahmed Hassan – Head of Corporates BRM - Middle East & Türkiye; Fitch Ratings

* Derya Özet Yalgı- Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü

Moderatörler tarafından plaket takdimi

Kahve Molası 15.20-15.40

III. Oturum: Yeşil Finans İhtiyacı- Sektörler, Yatırımlar, Gelecek Vizyonu 15.40-16.40)

Moderatör: Prof. Dr. Erinç Yeldan

(16.00-17.00)

* Dr. Aytaç Dikmen-Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

* Cevdet Alemdar- Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı

* Karsten Sach- Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Yönetim Kurulu Eski Başkanı

* Şule Erdal-İngiltere Büyükelçiliği

* Doç. Dr. İzzet Arı

Moderatörler tarafından plaket takdimi

17.00 Kapanış

I. Panel Açılış Konuşması

Prof. Dr. Halil Hasar- İklim Değişikliği Başkanı (11.15)

Paneller

I. Türkiye'de Yeşil Finansın Gelişimi- Hedefler, Ödevler, Kazanımlar, Sorunlar (11.30-12:30)

Moderatör: Prof. Dr. Erdem Görgün (11.30-12.30)

* Osman Dinçbaş- Hazine ve Maliye Eski Bakan Yardımcısı

* Seçil Yıldız – TKYB Genel Müdürü Yardımcısı

* Mehrali Ecer- İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı

* Burak Oğuz- Partner-Consulta

* Elif Gökçe Öz- Brüksel AB Daimi Temsilciliği

* Murat Sungur Bursa- Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı

İkinci oturum Açılış Konuşması

Etkin Özen-Dünya Bankası Kıdemli Program Temsilcisi (13.30)

II. Oturum: Uluslararası Sermaye Piyasalarına Erişim ve ESG Finansmanı (13.50-15.20)

Moderatör: Melih Yalçın (13.50-15.20)

* Ahmet Berkmen - JP Morgan Londra

* Aditya George - Head of Sustainable Finance for CEEMEA DCM; JP Morgan

* Paul Andrews -Euronext Dublin Stock Market

* Enrico Tessadro – Sustainalytics

* Ahmed Hassan – Head of Corporates BRM - Middle East & Türkiye; Fitch Ratings

* Derya Özet Yalgı- Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü

III. Oturum: Yeşil Finans İhtiyacı- Sektörler, Yatırımlar, Gelecek Vizyonu 15.40-16.40)

Moderatör: Prof. Dr. Erinç Yeldan

(16.00-17.00)

* Dr. Aytaç Dikmen-Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

* Cevdet Alemdar- Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı

* Karsten Sach- Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Yönetim Kurulu Eski Başkanı

* Şule Erdal-İngiltere Büyükelçiliği

* Doç. Dr. İzzet Arı