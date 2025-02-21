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Ekonomi

YEKAV Yeşil Finansman Zirvesi düzenlendi... Prof. Dr. Birpınar: Dünya yeşil projelerin desteklendiği yere gidiyor

Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından çevre dostu ve sürdürülebilir projeler konuşulduğu YEKAV Yeşil Finansman Zirvesi düzenlendi. Burada 24 TV'nin sorularını cevaplayan YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 'Yeşil projelerin desteklendiği, yenilenebilir enerji projelerinin desteklendiği, dünyada oraya gidiyor zaten. Dünyanın her yerinde artık dünyayı kirleten projelere destek verilmiyor. Hep desteklerimiz rüzgarı enerjisine, güneş enerjisine, jeotermale veya yeşil projelere veriliyor. Dolayısıyla yeşil finansman bu yönden çok kıymetli.' dedi.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 09:32 - Güncelleme:
YEKAV Yeşil Finansman Zirvesi düzenlendi... Prof. Dr. Birpınar: Dünya yeşil projelerin desteklendiği yere gidiyor
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Zirvede, yeşil finansmanın geleceği, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı aktarıldı.

Yeşil dönüşüme yön verenler bir araya geldi. Çevre dostu ve sürdürülebilir projeler konuşuldu.

"YEŞİL FİNANSMAN ULAŞMAK FİNANSIN KALBİNE OTURAN BİR NOKTAYA GELDİ"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Yeşil finansman ulaşmak, yeşilin tüm alanlarıyla birlikte mavi finansman şeklinde veya güçlü dönüşüm şeklinde baktığımızda artık tüm finansın kalbine oturan bir noktaya geldi." dedi.

Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen zirvede Yeşil Finans'ın bugünü ve geleceği ele alındı. Sürdürülebilir finansmana erişim ve sermaye piyasaları sektör profesyonelleri tarafından aktarıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yaptı.

"DÜNYA YEŞİL PROJELERİN DESTEKLENDİĞİ YERE GİDİYOR"

24 TV'ye konuşan YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Birpınar ise "Yeşil projelerin desteklendiği, yenilenebilir enerji projelerinin desteklendiği, dünyada oraya gidiyor zaten. Dünyanın her yerinde artık dünyayı kirleten projelere destek verilmiyor. Hep desteklerimiz rüzgarı enerjisine, güneş enerjisine, jeotermale veya yeşil projelere veriliyor. Dolayısıyla yeşil finansman bu yönden çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Zirvede Türkiye şirketlerinin uluslararası yeşil finansmana erişim yolları küresel kurallar çerçevesinde masaya yatırıldı.

Yeşil finansın gelişimi ve bu alanda; hedefler, ödevler, kazanımlar ve sorunlar panel eşliğinde tartışıldı.

"YÖNETMELİKLERİ HAZIRLANACAK VE UYGULAMALARI BAŞLAYACAK"

Zirveye katılan ve burada soruları cevaplayan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da, "Bu mekanizmalar hazırlanıyor, duyurulacak. Ondan sonra bunların yönetmelikleri hazırlanacak ve uygulamaları başlayacak. Sonunda ise sonuçları alınacak. Ama biz ısınmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

YEKAV Yeşil Finansman Zirvesi 20 Şubat'ta

Sanayide yeşil dönüşüm standartlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Yeşil dönüşüm ve Türkiye
  • Mehmet Emin Birpınar
  • yekav
  • Yeşil Kalkınma Vakfı

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