Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BİRPINAR 24 TV'YE KONUŞTU

YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Birpınar zirve hakkında 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Zirvenin ayrıntılarını 24 TV muhabiri Gülistan Yazbaşı'na anlatan Birpınar, "Sürdürülebilir ulaşım dünyada şöyle tanımlanıyor: 15 dakikada istediğiniz yere ulaşın. Yani evinizden çıktığınız zaman bir hastaneye 15 dakikada ulaşın veya bir metro istasyonuna 15 dakikada ulaşın. Bu sistem dünyada yayılmaya başladı. Bunun yönetimleri farklı. Trafik sıkışıklığı her zaman devam ediyor. Bu sıkışıklık çevre kirliliğine de sebep oluyor. Dünyanın her yerinde yeni çözümler var. Bunları bulmak lazım, bunlara ulaşmak lazım. " dedi.

"KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİK"

Birpınar açıklamasının devamında, "Bizim derdimiz vakıf olarak; kamu ile YEKAV, bakanlıkları tarafları buraya toparlayarak onların fikirlerini almak ve bu fikirleri bir rapor halinde bakanlığa sunmaktır. Vatandaş böyle düşünüyor, millet böyle düşünüyor diye. Çıkan sonuçları bakanlığımızla paylaşacağız. Böyle bir köprü görevi üstlendik aslında. Vatandaşımızı rahat ettirmek arzusundayız. İnsanlar bir yerden bir yere daha rahat gitsinler daha az para harcasınlar. Çünkü trafik arttıkça aslında giderler de artıyor. Hem emisyon artıyor hem hava kirliliği artıyor. Hem cebimizden fazla para çıkıyor. Yani derdimiz bunları nasıl milimize ederiz" ifadelerini kullandı.

Zirve, bugün ve yarın kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı panellerle devam edecek.