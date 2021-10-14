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Ekonomi

Yemen'de dolar 1314 riyale çıkarak rekor kırdı

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor bir düşüş daha yaşadı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 21:49 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:49
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Yemen finans kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde bir ABD doları 1314 riyale yükseldi.

Suudi Arabistan riyalinin de ilk defa 344 riyal seviyesini gördüğünü ifade eden kaynaklar, Yemen riyalindeki bu değer kaybının döviz sıkıntısından kaynaklandığını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda bir dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.


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