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Ekonomi

Yeminli mali müşavirlik sınavları için geri sayım

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 14-23 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021/2. dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. İlk kez sınava katılacaklar 31 Mayıs-14 Haziran, tekrar girecekler 28 Haziran-12 Temmuz dönemlerinde başvuruda bulunabilecek.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adayların 14 Haziran itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranacak.

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