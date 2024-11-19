Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle girdi

E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.