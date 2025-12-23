İSTANBUL 13°C / 8°C
23 Aralık 2025 Salı
Ekonomi

Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 Lira olarak belirlendiğini bildirdi.

23 Aralık 2025 Salı 18:03
Yeni asgari ücret belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Yeni asgari ücret, 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

