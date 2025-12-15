Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı perşembe günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkileyen yeni ücretin belirlenmesi için taraflar görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in 29. Olağan Genel Kurulu'nda sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, işveren temsilcilerine çağrı yaparak, "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Komisyon'un ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği Komisyon'un, yeni ücret için teknik çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işçi ve işveren konfederasyonlarıyla yürütülen sürecin "sosyal diyalog" temelinde ilerlediğini vurguladı. Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.