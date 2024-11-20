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Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
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Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor.

Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

* Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

* Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

* Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

* Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

* Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

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