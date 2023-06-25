Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrette ara zam açıklandı. Yüzde 34 artış yapıldı, asgari ücret net 11 bin 402 lira oldu.

İşverene sağlanan desteğin de devam etmesi için adım atıldı. Destek miktarı artırıldı. Onun ödemesi de temmuzdan itibaren yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Asgari ücrete yapılan artış 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. İşçilerde genellikle çalıştıktan sonra maaşını alıyorlar. Dolayısıyla mevcut yeni asgari ücret 1 Temmuz tarihinden geçerli olacağı için ilk maaşları banka hesaplarında 31 Temmuz tarihinde görecekler.

Mevcut asgari ücrete verilen destek bu ayın sonuna kadar 400 lira olarak devam edecek. Önümüzdeki ay da bu asgari ücret desteği 500 lira olarak devam edecek. Sigorta primleri üzerinden bu destekler mahsup ediliyor. Dolayısıyla işverenler bu konuda da önümüzdeki aydan itibaren asgari ücretli başına 500 lira destek alacaklar.