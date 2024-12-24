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Ekonomi

Yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Peki yeni düzenleme ile 2025 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

24 Aralık 2024 Salı 22:40 - Güncelleme:
Yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Milyonların beklediği haber geldi Yeni asgari ücret belli oldu

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret ile yeni oluşan ödemeler şu şekilde:

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi.

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL'den 20 bin 644,86 TL oldu.

Günlük GSS primi 600,80 TL'den 781,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL'den 62 bin 407.87 TL oldu.

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL'den 8 bin 321,04 TL oldu.

En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL oldu.

BES kesintisi 600,07 TL'den 780.09 TL oldu.

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL'den 8 bin 451.05 TL oldu.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL'den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL'de 2.080 TL oldu.

Stajyer maaşı 5.100,64 TL'den 6.630,83 oldu.

20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 26.004 TL'ye yükselecek.

Yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu

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