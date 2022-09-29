Asgari ücret 2023 zammına ilişkin son dakika gelişmeler milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2023 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücret 2023 zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoağan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammı ile ilgili, "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık. Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık. İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız ." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret zammı, 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." dedi.

Bakan Bilgin, 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 30 oranında ek zam yapıldı. Son yapılan zamla birlikte asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.