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Ekonomi

Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:20
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.

Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

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