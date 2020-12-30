Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.



Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.



