Yeni asgari ücretin detayları belli oldu! AGİ 2022 ne kadar?

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 17:37

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

- YENİ RAKAM BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

AGİ 2022 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başladı. Üç toplantıda ortak bir karar çıkmamasının ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Alınan kararla birlikte yaklaşık yüzde 50'lik zamla asgari ücret 4 bin 253 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla 2022 AGİ zammı da yaklaşık yüzde 50 artmış oldu.

2022 AGİ TABLOSU

Yüzde 50'lik zam oranı hesaplandığında 2022 AGİ tutarları şu şekilde olacak;

Bekar 402,46 TL

Evli eşi çalışmayan 482,97

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 543,33

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışan 402,46 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462.82 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 523.20 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,95 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684,19 TL

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

Bekar 4 bin 253 TL

Evli eşi çalışmayan 4 bin 333 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 4 bin 394

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 4 bin 454

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışan 4 bin 253 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 4 bin 313 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 4 bin 374 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 4 bin 454 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 4 bin 495 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 4 bin 535 TL