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Ekonomi

Yeni banknotlar piyasaya sürüldü! İmzalar değişti

E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
Yeni banknotlar piyasaya sürüldü! İmzalar değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 100 TL ve VII. Tertip 10 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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