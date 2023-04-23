Yeni bir indirim daha! Motorin 20 TL'nin altına iniyor

Araç sürücülerini sevindirecek haber geldi. Motorine bir indirim daha geliyor.



Petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını artırmıştı. Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi.

21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Araç sürücülerini sevindiren bu gelişmenin ardından yeni bir indirim haberi geldi. 47 kuruşluk indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak

MOTORİN 20 TL'NİN ALTINA İNİYOR



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor. Gerçekleştirilecek indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,68 seviyelerine inecek.

Güncel akaryakıt ise fiyatları şöyle;

İstanbul

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57