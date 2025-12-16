''Yeni bir sınamayla karşı karşıyayız'' itirafı: Türkiye bulmacayı tamamlarsa dengeler altüst olacak

Türkiye'nin savunma sanayideki başarısının ardından nükleer enerji alanında attığı adımlar Yunanistan'da ses getirdi.

TÜRKİYE GÜÇ DENGESİNİ ALTÜST EDECEK

Türkiye'nin nükleer hedefini stratejik sistemin kademeli bir inşası olarak nitelendiren Yunan basını, "Eşik aşılırsa, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesi sadece değişmeyecek, temelden alt üst olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin nükleer enerji hamlelerinin endişeleri artırdığını kaydeden Yunan basını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik çalışmaları işaret etti.

Türkiye'nin Somali'de ekvatora yakın coğrafi konumu nedeniyle uzay ve balistik füze testleri için bir fırlatma tesisi inşa etmeyi planladığı iddiasına atıfta bulunan Yunan basını, "İsrailli ve Batılı analistler için bu varlık, Afrika'da sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda stratejik nitelikteki testler, altyapı veya yan faaliyetler için kullanışlı, bir alan olarak da değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD ile nükleer enerji alanında yapılan işbirliğinin Türkiye'ye insan kaynakları ve nükleer bilgi birikimi sunduğu belirtilen haberde, "SMR, daha karmaşık nükleer faaliyetlere giden bir "bilgi basamağı" olarak da işlev görebilen bir teknolojidir" ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Bu bulmaca bir gün tamamlanırsa, Yunanistan'ın caydırıcılığı -konvansiyonel düzeyde ne kadar güçlü olursa olsun- tamamen yeni bir ortamda sınanacaktır. Ve bu tehdit sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı değil, aynı zamanda bu Türk faaliyetini endişeyle izleyen İsrail'i de ilgilendirecektir" denildi.

Atina'nın enerji üretimine odaklanması gerektiğine vurgu yapan Yunan basını, "Yunanistan'ın enerji üretimine odaklanarak, barışçıl amaçlı nükleer teknolojiye entegrasyonu, ulusal güvenliğe uzun vadeli bir yatırım oluşturabilir. Dengelerin şiddetli bir şekilde değiştiği bir dünyada, teknolojik öz yeterlilik bir lüks değil, bir kalkan. Ve bunu zamanında inşa etmeyen, artık etkileyemeyeceği gelişmelere seyirci kalma riskini göze alır" ifadelerini kullandı.