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Ekonomi

Yeni doğal gaz hamlesi! Dünya devi resmen harekete geçti: Devlete ihtiyacımız var

Almanya'nın, en büyük Rus doğal gaz ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi. Doğal gaz şirketinin çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, 'Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var.' dedi.

AA20 Eylül 2022 Salı 20:19 - Güncelleme:
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Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Alman hükümetinin, Rus gazının kesilmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubu Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisselerini satın almayı öngördüğü belirtildi.

DOĞAL GAZ DEVİ DUYURDU

Uniper'in açıklamasında ise "Sonuç olarak, federal hükümetin Uniper'de önemli bir çoğunluk hissesi elde etmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nihai anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.

Finlandiya kamu şirketi Fortum'un Uniper'deki hisse payının yüzde 77,9 olduğu belirtildi.

Uniper grubu çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var." dedi.

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