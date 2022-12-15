İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6538
  • EURO
    19,8252
  • ALTIN
    1066.21
  • BIST100
    5188.82
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni doğal gaz keşfi! Tam 3.5 trilyon fit küp: Resmen duyurdular
Ekonomi

Yeni doğal gaz keşfi! Tam 3.5 trilyon fit küp: Resmen duyurdular

Mısır, Akdeniz'deki yürüttüğü doğal gaz arama kapsamında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfedildi. Söz konusu miktarın ise 3.5 trilyon fit küp olduğu tahmin ediliyor.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Yeni doğal gaz keşfi! Tam 3.5 trilyon fit küp: Resmen duyurdular
ABONE OL

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiği belirtildi.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

3.5 TRİLYON FİT KÜP DOĞAL GAZ

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X'de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.