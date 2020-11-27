Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor: İstenmeyen mesajlara son

27 Kasım 2020 Cuma 10:07 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 10:07

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz ve izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek.

İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı.

Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı. Ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu.

Sistem ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.

NTV'de yer alan habere göre, İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak.

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek.

ŞİRKETLER VERİLERİNİ KAYBEDEBİLİR

Firmaların verilerini kaybetmemek için sisteme kayıtlarını, 1 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor.