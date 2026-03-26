Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeleri duyurdu.

Bu kapsamda tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek ve ürünle ilgili ifadeler netleştirilecek. Çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek ürün tasarımlarını da sınırlayan düzenleme için 1 Temmuz'a kadar süre verildi.

'%100 DOĞAL' İBARESİ YASAK

Ambalaj ve etiketle ilgili yenilikler şöyle:

%100 doğal, en doğal, hakiki' ifadeleri yasaklandı. 'Doğal' ifadesi, hiç katkı içermeyen ürünlerde olabilecek. 'Günlük' ifadesi, raf ömrü 24 saat olan ürünlerde yazabilecek. Ambalajlı ürünlerde 'taze sıkılmış, fırından taze' ifadeleri yasaklandı. Aroma varsa, o meyvenin görseli kullanılamayacak. Sadece aroma içeren ürünlerde 'aromalı' ifadesi zorunlu olacak.

Peynirli, çilekli' gibi ifadeler, sadece ilgili bileşen varsa kullanılabilecek. n Endüstriyel ürünlerde 'ev yapımı' ifadesi kullanılamayacak. Menülerde gıda içeriğine yer verilecek.