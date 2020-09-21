İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2020 Pazartesi / 3 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,595
  • EURO
    8,9669
  • ALTIN
    472.911
  • BIST100
    1102.72
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni dönem başladı: Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor
Ekonomi

Yeni dönem başladı: Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden randevu alan vatandaşların ehliyet bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenmeye başladı. Böylece vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

IHA21 Eylül 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:52
ABONE OL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Merkez İlçe Müdürü Salih Yılmaz, ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlandığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.