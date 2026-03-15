Taksilerde fişsiz yolculuk dönemi sona erdi. Dün itibarıyla yolculuk tamamlandıktan sonra fiş almadan inen müşterilere ceza kesilecek.

Vatandaşı ve taksicileri yakından ilgilendiren yeni dönem dün itibarıyla resmen başladı. Bundan sonra taksi yolculuğu bittikten sonra zorunlu olarak fiş ya da fatura kesilecek. Ödeme kurallarına uymayan ve fiş vermeyen taksicilerle fiş almadığı tespit edilen müşterilere usulsüzlük cezası kesilecek. Yeni dönemde taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS KALKTI

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak. Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.