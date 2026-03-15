İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  Yeni dönem başladı! Fiş almadan taksiden inmeyin
Ekonomi

Yeni dönem başladı! Fiş almadan taksiden inmeyin

Taksilerde yeni dönem başladı. Taksimetre, Taksi Mali Cihazı ile koordineli çalışacak. Yolculuk bitiminde fiş vermeyen taksicilerle fiş almayan müşterilere usulsüzlük cezası kesilecek.

METE ALİ MAVİŞ15 Mart 2026 Pazar 08:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Taksilerde fişsiz yolculuk dönemi sona erdi. Dün itibarıyla yolculuk tamamlandıktan sonra fiş almadan inen müşterilere ceza kesilecek.

Vatandaşı ve taksicileri yakından ilgilendiren yeni dönem dün itibarıyla resmen başladı. Bundan sonra taksi yolculuğu bittikten sonra zorunlu olarak fiş ya da fatura kesilecek. Ödeme kurallarına uymayan ve fiş vermeyen taksicilerle fiş almadığı tespit edilen müşterilere usulsüzlük cezası kesilecek. Yeni dönemde taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS KALKTI

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak. Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.