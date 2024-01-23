Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımlar yapıldığına işaret ederek, "2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt tonla dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt tonla 12. sıradadır. Türk bayraklı gemilerimiz, denizcilik alanında dünyanın en prestijli denetim rejimi olan Paris Memorandumu'nda 2008'den bu yana beyaz listededir ve bugün Türk bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Yat liman kapasitesinin 25 binin üzerine çıkarıldığına dikkati çeken Uraloğlu, ülke limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 1192'ye, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 53 artışla 1 milyon 542 bine yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, artışın bu yıl da devam edeceğini ve 2 milyon yolcu sayısını aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE 2004'TEN BU YANA 6,7 TON YAKIT DESTEĞİ SAĞLANDI"



Uraloğlu, deniz yolu taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek için ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasıyla da denizcilik sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda 2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar lira destek ve 6,7 milyon ton yakıt desteği sağladıklarını ifade etti.

Bayrak ayrımı gözetmeksizin Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin limanlarda ödediği kılavuzluk ve römorkaj ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağını belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda verilen ilk teşvikle İzmir-Sete arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılmıştır. Açılan bu hatta şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira destek sağlanmış ve 5 bin 361 yük taşıyan araç, kara yolunu kullanmadan ve sınır kapılarımızdaki sıkışıklığı yaşamadan Fransa'dan Avrupa Birliği topraklarına ulaşmıştır." diye konuştu.

- "KKTC İLE DENİZ YOLU TİCARETİNDE ELLEÇLEME MİKTARI 2,45 MİLYON TONA ÇIKTI"



Uraloğlu, KKTC ile Türkiye arasındaki deniz yolu ticaretine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2022'de 1,9 milyon ton olan yük elleçleme miktarı 2023 sonu itibarıyla yüzde 29 artışla 2,45 milyon tona yükselmiştir. Araç taşımacılığında 2022'de 68 bin 300 araç taşınmış iken 2023 yılında bu sayı yüzde 8 artarak 73 bin 800'e çıkmıştır. Bu artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve hem Kıbrıs Türk halkının hem de ana vatanımızın huzur ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya kararlılıkla devam edeceğimize canıgönülden inanıyorum." dedi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nin sağlayacağı katkılara ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projeyle Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi artıracak, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla geliştirilen projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılımla tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, projenin 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden oluşan çeşitli entegrasyonlardan oluşacağını belirterek, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız. Proje 2026'nın ilk yarısında tamamlanacak." diye konuştu.

- "PROJEYLE İNSAN TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE KATKI VERİLECEK"



KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da proje sayesinde deniz seyir güvenliğinin artacağını vurgulayarak, "Kaçakçılık büyük ölçüde önlenecek. Projeyle insan ticaretinin önlenmesine katkı verilecek. Kendi bölgemizde gemi trafiğini organize edebilme kabiliyetine sahip olacağız. Gemilerin rotalarını düzenleyerek deniz kazalarının önlenmesini sağlamış olacağız. Arama kurtarma operasyonlarında da faydalı olacak. KKTC, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için en önemli aktördür." dedi.