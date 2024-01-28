Yeni emeklilik sistemi geliyor! Bakan Işıkhan: Çalışmalara başladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7'de emeklilere ek zam, esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği, asgari ücret ve memur maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile zam oranın SSK ve Bağ-kur emeklilerimize benzer oranda zam yapılması karı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım emeklilerimizin büyük bir kısmında büyük bir memnuniyet gördüm. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorlar hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize o açıdan ben çok olumlu görüyorum. Tüm emeklilerimiz için benzer oranda bir zam artışı gerçekleşmiş oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Yüzde 49,25 oranında artış yaptık.

Sosyal hizmetin bir çok alanında çalışma fırsatını Allah bana nasip etti. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Bu noktada bizde yaşlı bakım sigortası acaba Türkiye'de nasıl uygulanabilir bu konuda çalışmalar yapıyoruz.

2023 YILI NASIL GEÇTİ

Tabi 2023 yılı çok hızlı değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. 2023 yılı tüm dünyada hızlı bir şekilde dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Depremzedelerimize çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ara bir destek verdik. Burada enflasyona ezdirmeme ilkemizi koruduk. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre yüzde 100 artırdık. Asgari ücretin yılda bir kere verilmesi noktasındaki tutarlılık işverenlerimiz açısından olumlu izlenim bıraktı. Tüm sendikalarla iş birliği içinde yaptık. Memur maaşların enflasyona ezdirmemek için en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL ye yükseltilmişti.

Yılbaşında memur maaşlarına yüzde 49.25 artış yaparak en düşük memur maaşı 32 bin TL'ye yükseltilmiş durumda. 2023 ocak itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini sağladık. 8 Eylül 99 öncesi sigortalılar için emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırmıştık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar talep ettiklerini yerine getirmiş olduk.

EYT İLE 2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLDU

EYT'de emeklide emekli olanların sayısı 2 milyon. EYT'den yararlanan sayısı şuan itibariyle 2 milyon. 2018'den bu yana emeklilere ödenen ikramiyelerin toplamı 166 milyar TL. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme gerçekleştirdik. İstihdamda sürdürebilirliği sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun yanında sosyal güvenlik reformu açısından önemli olan herkese sağlık sigortası güvencesi. Aylık 600 TL GSS primi ödeyerek tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu uygulama dünyada uygulaması olmayan bir hizmet türü niteliğinde.

GSS kapsamında artık vatandaşımızın nerdeyse yüzde 99'u sosyal güvenlik içerisine alıyoruz. Bu çok önemli. 2002'debu oran yüzde 70'lerdeydi sağlık güvencesi kapsamında olan vatandaşımız.

Bunun dışında ilaçların geri ödenmesi kapsamında bu günkü rakam 9 bin. 9 bin ilacı geri ödeme kapsamına aldı SSK. Vatandaşımız daha fazla ilaca para ödemiyor. Hükümet olarak en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi sosyal destek projesi. Biz vatandaşımızın hem iş kur içinde kurumlara gelmesini beklemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Çünkü sosyal devletin gereği bu.

ASGARİ ÜCRET'TE 2 LİRA TARTIŞMASI



Biz 17 bin liraya artık yaptık ama 2 lira çok tartışıldı, gerçekten çok ilginç bir şey. Bazı sosyal medya içeriklerinde biz buna denk geldik üzüldük tabi.

17 bin 2 lira olan asgari ücretin sonundaki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi alınmasını amaçladığını iddia edildi sosyal medya guruplarında. Kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Öncelikle 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Yani devlet vatandaşından alacağı vergiden vazgeçti.

Ücreti, asgari ücrettin üstünde olanların tüm çalışanlarımızdan da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleriyle hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutuldu. Bu çok önemli bir gelişme.

Bu asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Belirlenirken günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88.90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK



Ev kadınlarına 3'te 1 prim desteği verilmesi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda biz alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan fikirler alacağız. Ondan sonra belli bir noktaya getireceğiz. Bu uzun bir çalışma olduğu için hedefimiz orta vadede bunu uygulamak olacaktır.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: KISA ZAMANDA NETİCELENDİRECEĞİZ

Emeklilik bir sonuçtur. Burada Bağkur'luların beklentisini ben saygı ile karşılıyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen vaatti biz bunu yerine getireceğiz. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak."