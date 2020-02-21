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Ekonomi

Yeni Fiat Ducato, 140 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de!

İtalyan üretici Fiat'ın ticari üyesi Ducato, yenilenen versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Fiat Ducato'nun fiyatları kamyonette 130 bin TL'den başlarken, van gövde seçeneğinde fiyatlar 140 bin TL'den, minibüs modellerinde 205 bin TL'den başlıyor.

21 Şubat 2020 Cuma13:03 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:03

Şimdiye kadar üretilen en iyi Ducato olarak lanse edilen model, Euro6d’ye uygun 140 HP ve 160 HP güçlerindeki iki çevreci motor seçeneği ve manuel şanzımanın yanı sıra tork konvertörlü 9 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yeni Fiat Ducato, personel taşıma, okul servisi, kamyonet ve van tipi modelleriyle ticari satışlarında markanın önemli bir temsilcisi konumunda bulunuyor.

OTOMATİK ŞANZIMANLA ALINABİLECEK

Ducato’nun 4 silindirli 140 HP güç ve 350 Nm tork üreten Multijet motoru, yerini aldığı 130 HP’lik motora kıyasla güç ve tork değerini yüzde 9,5 arttırıyor. Otomatik şanzımanla sunulan 160 HP’lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üreterek yüzde 25 daha fazla güç sağlıyor.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

Yeni Ducato ile birlikte sunulan, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP), Savrulma Azaltıcı (ROM), Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS),) ve Otonom Fren Destek Sistemi (AEBS) gibi güvenlik sistemleri sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarma iddiasında bulunuyor.

Fiat Professional’ın Şubat ayında devreye aldığı “KDV kadar indirim bizden” kampanyasıyla satışta olan Yeni Fiat Ducato’nun 2020 model Van gövde seçeneği 140 bin TL, Kamyonet 130 bin TL, Minibüs modelleri ise 205 bin TL’den başlayan fiyatlarlarla yeni sahiplerine sunuluyor.

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