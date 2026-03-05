İSTANBUL 13°C / 6°C
Ekonomi

Yeni gün hareketli! Gram altın yükselişle açtı

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın yüzde 0,17 artışla 7 bin 270 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 12 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 48 bin 700 liradan satılıyor. Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

5 Mart 2026 Perşembe 09:36
Yeni gün hareketli! Gram altın yükselişle açtı
Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 7 bin 257,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 7 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 700 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 5 bin 142 dolardan işlem görüyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken, bu durum yatırımcıların temkinli davranmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

