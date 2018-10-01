Yeni Havalimanı için eğitime tam gaz

TAM ZAMANLI DENEYİM

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan (DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, İGA ve diğer paydaşlarla koordineli çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ocak açıklamasına şöyle devam etti:

“Hava seyrüsefer hizmetleri, işletme, inşaat, bilgi teknolojileri ve elektronik altyapının tamamlanmasına yönelik faaliyet, eğitim ve testler 7/24 esasına göre titiz bir şekilde tamamlandı, bazı eğitimler ise devam ediyor. Bu kapsamda; AHL´den bu havalimanımıza geçecek olan personelin, ILS, radar, VOR eğitimleri tamamlandı.Yeni atanacak personele ayrıca Hava trafik güvenliği elektronik personeli (ATSEP) eğitimi verilecek. İstanbul´da düzenlenen temel ATC kurslarında 125 ilave kontrolör yetiştirilerek İstanbul kontrolör sayımız 335’e çıkarıldı, yeni havalimanında hava trafik kontrol hizmeti verecek tüm personelimiz Eurocontrol bretigny deney merkezinde gerçek zamanlı simülasyonlarını başarıyla bitirdi. Öte yandan Funda Ocak,29 Ekim’de gerçekleşecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışının ardından günde ortalama bin 600 uçuşu kontrol edecek hava trafik kontrolörlerinin eğitimlerini tamamlandığını ve göreve hazır olduklarını da söyledi.

KULE IŞIK SAÇTI

Yeni Havalimanı’nın ‘Lale’ figüründen esinlenerek yapılan ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin gün batımında ışıl ışıl görüntüsü havadan görüntülendi. 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi’nde lale figürünün silueti kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatıldı. Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğe sahip. 12 katlı lale figürlü Hava Trafik Kontrol Kulesi Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştı. En son Teknofest’e ev sahipliği yapan havalimanı kontrol kulesi ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıştı.