'Yeni havalimanı rekor kıracak'

Turizmde 50 milyar dolar hedefine doğru emin adımlarla koşan Türkiye 2018’i sektör açısından iyi rakamlarla geride bırakırken, 2019’un ilk çeyreğinde de bu yükselişi doğrulayan veriler elde etti. Star’a özel açıklamalarda bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bağlıkaya “İlk etabı açılan ve 90 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, tüm etapları tamamlandığında 6 pist ve 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı konumunda olacak. Böylelikle halihazırda çok ciddi bir hava trafiğine sahip bulunan İstanbul’u dünyanın en önemli uçuş noktalarından birine dönüştürecek. İstanbul’un 2019 yılında da kendi rekorunu kıracağına şüphemiz yok.”

AVRUPA VE ABD DÖNÜYOR

2015 ve 2016’da yaşanan terör ile darbe girişimleri nedeniyle Türkiye yerine rotayı İspanya ile Yunanistan’a çeviren başta Alman ve İngilizler ile ABD’li turistlerin yeniden Türkiye’ye döndüğünü de anlatan Bağlıkaya, şunları söyledi: “Avrupa OECD ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 17’nin üzerinde bir artış var. Bu dönemde Rusya pazarında yaklaşık yüzde 34 oranında artış yaşandı. En büyük ikinci pazarımız olan Almanya pazarında da yaklaşık yüzde 20’lik artış yakaladık. Bu yıl Avrupa OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında, rekor seviyeye ulaşmayı hatta aşmayı hedefliyoruz. İki aylık dönemde ABD pazarında ise yüzde 34’ün üzerinde artış yaşandı. ABD pazarında yakaladığımız bu yukarı yönlü ivmenin bundan sonra da artarak süreceğini düşünüyoruz. Yine Hindistan, Japonya, Güney Kore, Güney Amerika bölgesi de 2019 yılına yükselişle girdi.”

İSTANBUL YÜKSELİYOR

Turizmin merkezleri İstanbul ile Antalya’daki yükselişin de sürdüğünü ve bunun çok sevindirici olduğunu anlatan Bağlıkaya “2018 yılında İstanbul’un aldığı yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 civarında artarak 13.5 milyona yaklaştı. İstanbul, 2018 yılında Avrupa’da Londra ve Paris’ten sonra en çok ziyaret edilen üçüncü şehir oldu. 2019’da da ilgi sürüyor. Antalya 2018 yılında yüzde 31’in üzerinde bir artışla 12.5 milyon civarında yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl da artış sürüyor” dedi.