Yeni hızlı tren hattı geliyor! Proje 2026 yatırım programına alındı

Bir dizi ziyaretler için geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu'na, Başkan Sami Er tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığına ziyarette bulunan Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Malatyalı hemşehrilerinin Cumhur İttifakı'na önemli destekler verdiğini söyledi.

Malatya'dan gelen talepleri bugüne kadar karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini anlatan Bakan Uraloğlu, çözüm noktasında milletvekilleri ile bağlantı halinde olduklarını belirtti.

Malatya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"1 Nisan itibarıyla 5G'nin Türkiye genelinde kapsaması başlamış olacak. Bütün yerleşimleri de 2 yıl içerisinde kapsayacağız. Yani esasında 2 yıl içerisinde zaten bir problemimiz kalmayacak ama o zamana kadar da gene yapmamız gerekenleri peyderpey yapacağız. Yine Türk Telekomun imtiyaz hakkını uzattık ve 3 milyar dolar hazineye bir para aktarttık. 17 milyar dolar da yatırım şartı koyduk. Dolayısıyla bu internet problemlerini de inşallah o kapsamda biz çözmüş olacağız."

Malatya'nın ulaşım ağını genişletmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malatya'da 2002'den bu yana önemli hizmetlere imza attıklarını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu noktasında baktığımızda Malatya-Narlı dediğimiz Gaziantep'e giden mevcut demir yolunu iyileştirdik, iyileştirmeye devam ediyoruz. Ama sizlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Malatya-Narlı arasının hızlı tren projesini 2026 yatırım programına aldık. Burada tabii birinci öncelikli yük ve yolcunun taşınmasıdır. Bakın mevcut demir yolu olduğu halde yanına yeni bir hat yapacağız. Elbette sizin Sivas üzerinden Ankara'ya bağlanma talebinizi de biliyorum. Projelerini yaptık. Orada birazcık daha sabırlı olacağız."

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve partililer katıldı.