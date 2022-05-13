Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni konut kredisinin kullandırımına ilişkin şartlar belli oldu. "İlk Evim Konut Kredisi" ve "Genişletilmiş Konut Kredisi" paketine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, ilgili kamu bankaları, ürünlerin nasıl kullandırılacağını banka personeli ile paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre yeni kredinin kullanım şartında "hane halkı" esas alınacak. Hane halkından sadece biri indirimli konut kredi kullanabilecek. Hisseli konut sahipliğinde ise tüm hane halkının hisselerinin toplamı yüzde 100'ü geçmeyecek. Yine hane halkından birinin üzerinde devam eden konut kredisi varsa başvuru yapamayacak. Yeni konut kredisi paketi sadece evi olmayanları değil konut aldığı halde sonradan satanları da kapsıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İşte kredinin kullandırma şartları şöyle:

İLK EVİM KONUT KREDİSİ

* Konutun ekspertiz değerinin azami 2.000.000 TL olacak.

* Sadece sıfır konutlar için başvuru yapılabilecek, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli olacak.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulü bulunmayacak. Halihazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullandırımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı % 100'e ulaşıyor ise kredi kullanamayacak.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahip olup da sonradan satmış olması "İlk Evim Konut Kredisi"ne başvurmaya engel değil.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun Kredi Kayıt Bürosu sorgusunda açık konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor.

* Müşteri veya eşi bu krediyi yalnızca bir defa kullanabilecek.

* Kredinin faiz oranı aylık % 0,99, vadesi azami 120 ay olacak.

GENİŞLETİLMİŞ KREDİ

* Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak.

* Sıfır ve ikinci el konutlar için başvuru yapılabilecek olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli olacak.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerekiyor. Halihazırda hisseli sahiplikler kredi kullandırımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı yüzde 100'e ulaşıyor ise kredi alamayacak.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkule sahip olup da sonradan satmış olması "Genişletilmiş Konut Kredisi"ne başvurmaya engel olmayacak.

* Konut değerinin en az yarısının 1 Nisan 2022 öncesinde banka nezdindeki döviz veya altın hesaplarında bulunması ve söz konusu tutarlarının kredi kullandırım tarihine kadar bankada Merkez Bankası dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek karşılanması gerekiyor.

* Konut değerinin yüzde 50'sinin finansmanı için konut kredisi kullandırılabilecek.

* Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun Kredi Kayıt Bürosu sorgusunda açık konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor.

* Müşteri veya eşi ilgili ürünü yalnızca bir defa kullanabilecek.

* Ürünün faiz oranı aylık % 0,89, azami vedesi vade 120 ay olacak.

KONUTUNU SATANI DA KAPSIYOR

Düşük faizli konut kredisi paketi evi olduğu halde sonradan satan hane halkını da kapsayacak.

KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kredi, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için finansman sağlanabilecek. Burada tüketicilerin, alacakları taşınmazın ekspertiz değerinin 2 milyon TL sınırını geçmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu değer kredi çekilecek tutar olarak anlaşılmamalı. Bu nedenle kullanılabilecek kredi oranı ekspertiz değeri üzerinden de en fazla yüzde 80 seviyesi kadar olabilir" dedi.

1. EL KONUT İÇİN UYARI

Özelmacıklı "Hisseli tapularda ise hisse toplamı dikkate alınacak. Ayrıca birinci el demek, yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması demektir. Bu kriterlere de dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.