Yeni kredi destek paketi nedir? Yeni kredi destek paketi içeriği ne? Yeni kredi destek paketi nedir? Yeni kredi destek paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu Bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırladı. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yeni kredi destek paketi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..