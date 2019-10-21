Yeni kredi destek paketi nedir? Yeni kredi destek paketi içeriği ne?
Yeni kredi destek paketi nedir? Yeni kredi destek paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu Bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırladı. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yeni kredi destek paketi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.Yeni kredi destek paketi nedir? Yeni kredi destek paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yeni kredi destek paketinin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Yeni kredi destek paketi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ NEDİR?
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ İÇERİĞİ NE?
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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