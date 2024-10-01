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Ekonomi

Yeni kurulacak şirketler için yeni dönem! Artık HTS ile yapılacak

Yeni anonim ve limitet şirket kuruluşu ile sermaye artırımı işlemlerinde Rekabet Kurumuna yapılacak ödemeler, Harç Takip Sistemi (HTS) üzerinden de tahsil edilebilecek.

AA1 Ekim 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Yeni kurulacak şirketler için yeni dönem! Artık HTS ile yapılacak
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Kurumca hazırlanan "4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kurulacak anonim ve limitet şirketlerin tüm ortaklıkların sermayeleri ve bunu artırmaları halinde söz konusu kısmın on binde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil ediliyordu. Değişiklikle, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) yapılan şirket kuruluşu ve sermaye artırımı hallerinde, tahsil işlemi MERSİS ara yüzünü kullanarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletilen HTS üzerinden de yapılabilecek.

Bu yolla banka ve kredi kartıyla yapılan tahsilatların Kurum hesabına aktarımı ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, ilgili tahsilat birimi ve TOBB arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, söz konusu yöntemle yapılan tahsilatlarda ortaklığın ticaret ünvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığı bilgilerini içeren ve HTS tarafından düzenlenen makbuz esas alınacak.

Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunluluğu bulunuyor. MERSİS üzerinden yapılan şirket kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinde de Kurum payı ödenmeden tescil işlemi yapılamayacak.

Öte yandan, tebliğle şirketlerin yapacakları ödemedeki makbuz tanımına, MERSİS ara yüzünü kullanarak HTS'den yapılan tahsilatların, sistemden tahsilatın yapıldığını gösterir belge de eklendi. MERSİS ve HTS de söz konusu tebliğde tanımlandı.

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