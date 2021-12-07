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Ekonomi

Yeni müjdeler için çok önemli başarı: Türkali-2 kuyusunda bir ilk

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerinin başarıyla tamamladığını bildirdi. Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

AA7 Aralık 2021 Salı 21:19 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:27
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 150 gün 24 saat aktif olarak çalışma yürüttüğü, Karadeniz'in derinliklerinde yaptığı ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Paylaşılan info grafikte yer alan bilgilere göre, Kanuni, ilk derin deniz kuyu testlerini Türkali-2 kuyusunda gerçekleştirdi.

Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini yaptı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

TPAO, Türkali-2 kuyusu 3'üncü rezervuar seviyesindeki akış testini başarıyla tamamladı

Geçtiğimiz günlerde TPAO, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 3'üncü rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiği akış testini başarıyla tamamladığını bildirmişti.

Aynı kuyuda gerçekleştirilen diğer testlerde sırasıyla, 28 Temmuz'da 0,75 milyon metreküp, 31 Ağustos'ta ise günlük 0,63 milyon metreküp gaz akışı gözlenmişti. Böylelikle, Türkali-2 kuyusunda toplam 2,05 milyon metreküp akış potansiyeli saptandı.

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