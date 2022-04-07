Yeni nesil elektrikli motor üretmeyi başardılar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Garaj Kuluçka Merkezi'nde robotik, otomasyon ve yazılım üzerine faaliyet gösteren firma, yüzde 90'ın üstünde verim sağlayan, fırçasız doğru akımla (BLDC) çalışan elektrikli motor üretmeyi başardı.

Gibrin Robotik Otomasyon Yazılım Ltd. Şti. Kurucusu ve Genel Müdürü Berkant Erol, AA muhabirine, şirketin TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Desteği ile 2019 yılında kurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır doğrudan akımla çalışan elektrikli motorlar üzerine Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirten Erol, bu motorları TOBB ETÜ Garaj Kuluçka Merkezi'nde yerli imkanla ürettiklerini kaydetti.

Erol, motorla ilgili projenin tamamlandığı ve gerekli tüm testlerin yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Şu anda motorlar prototip aşamasında. Ayrıca ticarileşme ve patent süreci için de faaliyetlerimiz bulunmakta." dedi.

Fırçasız doğru akımla çalışan elektrikli motorların geleceğin teknolojisi olacağını vurgulayan Erol, şöyle konuştu:

"Geleneksel motorlar alternatif akımla çalışıyorlar ve verimleri, doğru akımla çalışan fırçasız motorlara göre genelde daha düşük. Bu yeni nesil (doğru akımla çalışan) motorlar tamamen dijital, yazılımla kontrol edilebiliyor. Bu motorlar yüzde 90'ın üstünde verimle çalışabiliyor."

Erol, motorların havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, deniz teknolojisi, biyomedikal teknolojileri ve tarım başta olmak üzere klasik elektrikli motorların çalıştığı her alanda kullanılabileceğini anlattı.

- JENERATÖR GÖREVİ DE GÖREBİLİYOR

Berkant Erol, motorun jeneratör görevi görebileceğini, gerektiğinde motorlardan elektrik de üretilebildiğini bildirdi.

Yenilebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar ve su enerjisi) motora bağlanabileceğine dikkati çeken Erol, motorun batarya takılarak da çalışabileceğini dile getirdi.

Erol, motorların kendine has bir sürücüsü olduğu bilgisini vererek, bu yazılımların şirket bünyesinde yerli imkanlarla yapıldığını kaydetti.

Yazılımlar sayesinde motorun tablet ve telefon üzerinden kontrol edilebildiğini belirten Erol, bu özelliği sayesinde motorların "Endüstri 4.0" için kullanılabileceğini söyledi.

- HEDEFİMİZ İHRACAT YAPMAK

Patent ve gerekli süreçleri tamamladıktan sonra diğer desteklere de başvurmak istediklerini ifade eden Erol, "Ticarileşmeyle ilgili görüşmelerimiz var. Öncelikle hedefimiz yerli piyasaya, ardından da küresel piyasalara açılmak. En büyük hedeflerimizden biri ihracat yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.