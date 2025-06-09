İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2262
  • EURO
    44,7452
  • ALTIN
    4181.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni petrol ve gaz keşiflerimizi takibe aldılar: Türkiye'nin 25 yıl önceki mütevazı sondaj kuyuları devasa boyuta ulaştı
Ekonomi

Yeni petrol ve gaz keşiflerimizi takibe aldılar: Türkiye'nin 25 yıl önceki mütevazı sondaj kuyuları devasa boyuta ulaştı

25 yıl önce güneydoğudaki mütevazı sondaj kuyularının şimdi daha büyük bir petrol ve gaz merkezlerine dönüştüğünü yazan dünya basını, Türkiye yeni petrol ve doğal gaz keşifleriyle gerçek bir fark oluşturduğunu kaydetti.

Star Gazetesi9 Haziran 2025 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Yeni petrol ve gaz keşiflerimizi takibe aldılar: Türkiye'nin 25 yıl önceki mütevazı sondaj kuyuları devasa boyuta ulaştı
ABONE OL

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik adımları, Karadeniz ve Gabar'da yüzeye çıkarılan yeni keşifler dünya basının radarına girdi.

Türkiye'nin Avrupa ve İran'a karşı üstünlük sağlamak için yerli gazı artırdığı ifade edildi.

Analiz yazısını kaleme alan yazar, 25 yıl önce bulunduğu güneydoğudaki gözlemlerine ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Adıyaman Kahta ilçesinde mütevazı sondaj kuyularının olduğunu belirten yazar, "Şimdi daha büyük bir petrol ve gaz faaliyetleriyle Türkiye gerçek bir fark oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yenilenebilir kapasitesinin genişlediğine vurgu yapılırken Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne işaret edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol keşiflerine atıfta bulunulurken Gabar için "Avrupa'nın en yüksek üretim yapan kara petrolü bölgesi olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin günlük petrol üretiminin yaklaşık 60 binden varilden 130 bin varilin üzerine çıktığı kaydedildi.

Karadeniz'deki gaz sahalarının ve yeni petrol keşiflerinin Türkiye'nin enerji ithalat faturasını düşürdüğünden söz edildi.

Analiz yazısında, "Ek yerli gaz, Rusya ve İran'a bağımlılık risklerini azaltacak ve Ankara'yı yeni sözleşmeler müzakere etmek için daha güçlü bir konuma getirecektir. Türkiye uzun zamandır büyük bir kısmını Avrupa'ya aktarmak yerine gaz alıp satarak kar elde ederek bir gaz merkezi olmayı hedeflemektedir. Patlayan yenilenebilir enerji sektörü ve yeni nükleer reaktörlerle birlikte, daha yüksek gaz üretimi ve daha düşük fiyatlar Türkiye'nin kömürden kurtulmasına yardımcı olacaktır" denildi.

Yazının sonunda yazar, "Kahta çevresindeki mütevazı kuyular, yeni bir politikanın ve ekonomik aracın habercisiydi. Yerel petrol ve gaz, karmaşık bir yerel ve uluslararası enerji stratejisinin sadece bir yönüdür. Türkiye'nin iki kıta ve iki deniz arasındaki karmaşık köprüsü yeni bir dayanak kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.