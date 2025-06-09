Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik adımları, Karadeniz ve Gabar'da yüzeye çıkarılan yeni keşifler dünya basının radarına girdi.

Türkiye'nin Avrupa ve İran'a karşı üstünlük sağlamak için yerli gazı artırdığı ifade edildi.

Analiz yazısını kaleme alan yazar, 25 yıl önce bulunduğu güneydoğudaki gözlemlerine ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Adıyaman Kahta ilçesinde mütevazı sondaj kuyularının olduğunu belirten yazar, "Şimdi daha büyük bir petrol ve gaz faaliyetleriyle Türkiye gerçek bir fark oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yenilenebilir kapasitesinin genişlediğine vurgu yapılırken Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne işaret edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol keşiflerine atıfta bulunulurken Gabar için "Avrupa'nın en yüksek üretim yapan kara petrolü bölgesi olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin günlük petrol üretiminin yaklaşık 60 binden varilden 130 bin varilin üzerine çıktığı kaydedildi.

Karadeniz'deki gaz sahalarının ve yeni petrol keşiflerinin Türkiye'nin enerji ithalat faturasını düşürdüğünden söz edildi.

Analiz yazısında, "Ek yerli gaz, Rusya ve İran'a bağımlılık risklerini azaltacak ve Ankara'yı yeni sözleşmeler müzakere etmek için daha güçlü bir konuma getirecektir. Türkiye uzun zamandır büyük bir kısmını Avrupa'ya aktarmak yerine gaz alıp satarak kar elde ederek bir gaz merkezi olmayı hedeflemektedir. Patlayan yenilenebilir enerji sektörü ve yeni nükleer reaktörlerle birlikte, daha yüksek gaz üretimi ve daha düşük fiyatlar Türkiye'nin kömürden kurtulmasına yardımcı olacaktır" denildi.

Yazının sonunda yazar, "Kahta çevresindeki mütevazı kuyular, yeni bir politikanın ve ekonomik aracın habercisiydi. Yerel petrol ve gaz, karmaşık bir yerel ve uluslararası enerji stratejisinin sadece bir yönüdür. Türkiye'nin iki kıta ve iki deniz arasındaki karmaşık köprüsü yeni bir dayanak kazandı" değerlendirmesinde bulundu.