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Ekonomi

Yeni proje sahneye çıkıyor! Türkiye yönünü Türk dünyasına çevirdi

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin temsilcileriyle özel güvenlik sektörünü ele aldıklarını belirterek, 'Bir proje daha var. Özel Güvenlik Eğitim Projesi'nin (ÖZGE) mart ayında lansmanı yapılacak, devreye alınacak. Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz.' dedi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Yeni proje sahneye çıkıyor! Türkiye yönünü Türk dünyasına çevirdi
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Arıkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla sertifika alanların sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğine işaret etti.

Özel güvenliklerin birçok yerde görev aldığını dile getiren Arıkan, 400 bine yakın çalışanla istihdamda lider sektör olduklarını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının, kursların dijitalleşmesine ilişkin çalışmaları yüksek düzeyde yaptığını anlatan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, projelerle, Türkiye'ye ve dünyaya örnek şekilde özel güvenliği şekillendiriyor. Bütün sistem Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu'nda (ÖGNET) bulunuyor. Bütün arkadaşlarımızın orada kayıtları oluyor. Bir proje daha var. Özel Güvenlik Eğitim Projesi'nin (ÖZGE) mart ayında lansmanı yapılacak, devreye alınacak. Bu projeyle özel güvenlik eğitimleri muntazam ve nizami gidecektir."

Arıkan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çıktıktan sonra Avrupa ve ABD'deki yabancı firmaların Türkiye'de şekillendiğini söyledi.

Yakın zamanda özel güvenlik sektörüyle ilgili Türk dünyasının temsilcileriyle çalıştay düzenlediklerini aktaran Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize yol gösterdiği 2040 hedeflerine ulaşmanın yolu Türk dünyasıyla beraber olmamızdır. KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan yani Türk dünyası temsilcileriyle özel güvenliği konuştuk. Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz."

- "MAAŞLARDA TABAN FİYAT BELİRLENMELİ"

Sektörün sorunlarına da değinen Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5188 sayılı Kanun'un tanımında da kolluk kuvvetleri destek hizmetleri olarak geçiyor. Yani kolluk kuvvetlerinin olmadığı alanlarda kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir olaya müdahale ettiklerinde adli yargılarda bile kolluk kuvvetine uygulanan prosedürlerin uygulanması gerekiyor. Peki, özel güvenlik görevlilerinin yan hakları kolluk kuvvetleri ile bir mi? Değil. Bu yan hakların, kolluk kuvvetlerine aynı toleransların tanındığı şekle çevrilmesi gerekiyor."

Arıkan, maaş farklarının da çok fazla olduğuna işaret ederek, bu farkın ortadan kaldırılması için taban fiyat belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Türk dünyası
  • özel güvenlik sektörü
  • uluslararası işbirliği

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